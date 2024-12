Divertirsi in sicurezza, genitori e figli insieme al Mamamia

Il Mamamia ha aperto domenica le porte ai tanti giovani che hanno partecipato al pomeriggio in musica organizzato da Cogeu (Comitato Genitori Unito) nato dopo la strage della Lanterna Azzurra. La Giornata Regionale del Divertimento in Sicurezza è terminata con l’esibizione del rapper torinese Diss Gacha. Sul palco la presidente del Cogeu Luigina Bucci, il sindaco Massimo Olivetti e il consigliere regionale Luca Santarelli, che hanno sottolineato l’importanza di "non dimenticare", perché quanto accaduto non abbia a verificarsi mai più. Un impegno costante quello che Cogeu, affiancato dai ragazzi di Scuola Zoo, mette nell’organizzare la Giornata Regionale del Divertimento in Sicurezza, che si è aperta domenica mattina a Fano con una messa in Cattedrale seguita da una tavola rotonda. Domenica, al Mamamia, c’erano in pista genitori e figli insieme a ballare prima con il dj set dei ragazzi di Scuola Zoo e poi con l’esibizione del rapper Diss Gacha, che dopo il mini concerto, si è reso disponibile per chi voleva scattarsi un selfie di ricordo con lui. Un evento gratuito, possibile grazie alla collaborazione del Mamamia, che ha aperto le porte di una discoteca, la stessa che da sempre organizza grandi concerti con ospiti nazionali e internazionali, a dimostrare che "da un concerto si esce senza voce, non senza vita".