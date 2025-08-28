Dividere il porto in due. Le attività verso la Zipa. Il Mase frena gli entusiasmi

Dividere il porto di Ancona in due, spostando le attività nell’area della Zipa: il progetto è interessante, ma il Ministero dell’Ambiente smorza gli entusiasmi e chiede più prudenza. Lo sviluppo dello scalo commerciale di Ancona è orientato verso la nuova darsena e il molo Nord, consegnando la parte antica alla città e ai turisti. Un’operazione virtuosa che ha un senso, almeno così come è stata inserita all’interno della bozza di Piano regolatore del porto (Prp) delineato dall’Autorità di Sistema Portuale del Medio Adriatico. Eppure tra le righe dell’ampia relazione (97 pagine) inviata agli uffici dell’Authority dorica dal MASE arrivano dei moniti molto chiari: "L’espansione delle attività portuali, pur rappresentando un’opportunità di crescita economica e occupazionale per il territorio, deve essere valutata anche in relazione ai costi indiretti che potrebbero derivare da un’insufficiente integrazione con il tessuto urbano e paesaggistico della città _ si legge nel documento _. Interventi che non considerino adeguatamente la qualità dello spazio urbano e la vivibilità delle aree di interfaccia possono generare esternalità ambientali negative - inquinamento atmosferico e del rumore, impatti sulla salute, effetto barriera e frammentazione urbana - o altre esternalità quali il deprezzamento immobiliare, la riduzione dell’attrattività turistica e l’erosione del capitale sociale locale". Progettare e costruire la Penisola, definire le nuove banchine, spostare attività in quella zona e così via produce un determinato impatto: "Il proponente _ aggiungono i tecnici del MASE sempre rivolgendosi all’Autorità portuale _ non rappresenta una reale se non una riconfigurazione degli spazi portuali con opere che non sono a oggi realizzate. Le opere proposte comportano una acquisizione agli spazi portuali di un’area attualmente marina valutabile in oltre 4 ettari rispetto allo stato attuale. Si suggerisce di esplorare delle alternative". Il porto e la sua uscita. Sull’Ultimo Miglio della frana di Ancona interviene l’ex consigliera regionale del Movimento 5 Stelle Marta Ruggeri: "Avevamo evidenziato la criticità dell’area in relazione alla bretella di raccordo tra la SS 16 e il porto/stazione FS di Ancona. Gli studi pregressi hanno evidenziato che la frana, si estende per un fronte di oltre 3 km, dalla periferia di Torrette a quella di Ancona, e un larghezza di oltre un chilometro, dal Montagnolo ad oltre 400m a mare, con uno spessore minimo di circa 100 metri. È evidente che i costi di stabilizzazione sarebbero esorbitanti e con risultati comunque incerti".