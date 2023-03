Divise, i vigili devono ridare i soldi "Costretti: c’è la Corte dei Conti"

Vigili urbani costretti a ridare indietro i soldi degli accessori delle divise di lavoro acquistati durante il servizio negli anni scorsi: per loro l’unica strada percorribile resta la conciliazione all’ufficio del lavoro. Impossibile sperare su un abbuono o sulla copertura della spesa da parte dell’amministrazione comunale. La vicenda è stata tirata fuori proprio dal Carlino a febbraio e riguarda un centinaio abbondante di vigili urbani che hanno prestato in servizio negli anni che vanno dal 2013 al 2018 quando il regolamento e le pratiche sulle divise della polizia locale erano diversi rispetto al presente. L’amministrazione comunale pensava alla dotazione standard: giacca, pantaloni, cappello e giubbotto. Il resto, dalle scarpe alle camicie e così via spettava ai singoli agenti che potevano usufruire di una somma forfettaria annuale a copertura degli acquisti e delle manutenzioni del materiale (lavaggio, stireria e così via). Un’ispezione del Mef datata cinque anni fa ha fatto scattare il provvedimento diventato operativo proprio a gennaio in cui si richiede indietro agli agenti una somma che arriva a superare i 2mila euro per chi ha svolto servizio pieno nel periodo in questione: "C’è di mezzo anche la Corte dei Conti _ ha detto ieri la sindaca _ che ha vincolato un atto per il recupero delle somme dopo la relazione del Ministero di Economia e Finanza. C’è un ordine ben preciso, l’amministrazione comunale di fronte a questo provvedimento può far ben poco. Non è responsabilità delle giunte, ma del sistema adottato sul fronte delle dotazioni dal legislatore, poi modificato. L’unica cosa che gli agenti possono fare è chiedere un ristoro di fronte alle somme richieste, non potendo dimostrare, neanche avessero tenuto gli scontrini dell’epoca, di aver speso quei soldi delle indennità, come invece è ovviamente accaduto. Resta la conciliazione all’ufficio del lavoro per arrivare al pagamento di somme molto inferiori al dovuto".