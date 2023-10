Dj Sartini fa ballare il mondo

Continua a crescere anche in questo autunno il successo internazionale della nuova versione house di "Mas Que Nada" realizzata dal dj Samuele Sartini, anconetano, insieme ad Oki Doro. Pubblicato dalla label italiana UMM, il brano ha già raggiunto le prime posizioni delle chart in diversi paesi, compreso il Brasile. Scritto da Jorge Ben Jor, con Sergio Mendez come primo interprete, questo pezzo senza tempo uscì originariamente nel 1966. La voce della nuova versione è quella potente e intensa di Romina Johnson. Qualche giorno fa l’inglese James Hype, uno dei dj importanti al mondo per per quel che riguarda la scena house internazionale, ha proposto la canzone durante un suo dj set all’Hï Ibiza, uno dei pochi club al mondo a fare sempre la differenza. "Sono risultati importantissimi per la nostra versione di ‘Mas Que Nada’ – racconta proprio il dj anconetano Samuele Sartini –, che continua a far ballare anche adesso che l’estate è finita. Fa davvero piacere, perché si tratta di un brano che regala energia a tutti coloro che lo ascoltano e lo ballano, in ogni parte del mondo".