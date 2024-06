"Dobbiamo avere dall’Ancona rimborsi per 25mila euro"

Nonostante i tanti solleciti fatti "la Croce Gialla di Ancona deve avere nell’ultimo anno rimborsi per 25.000 Euro da parte dell’Ancona tra gare di campionato e Coppa Italia. Solleciti che sono iniziati gia lo scorso anno – scrive l’asociazione – ma che purtroppo non sono serviti a nulla. Il piano della sicurezza allo Stadio Del Conero in occasione delle gare interne prevede la presenza di 5 ambulanze oltre ad un pulmino per disabili che effettua il collegamento tra il piazzale e la tribuna. Tutte le ambulanze per normativa vigente devono avere una determinata dotazione di bordo in fatto di attrezzature per affrontare qualsiasi tipo di emergenza sanitaria con tutti gli equipaggi che sono collegati tra loro tramite delle radio proprio per garantire la tempestività dei soccorsi e l’eventuale richiesta del medico presente in tribuna. In tutti questi mesi nonostante i mancati pagamenti il servizio è stato assicurato per rispetto nei confronti della città e della stessa tifoseria".