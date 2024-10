"Dobbiamo cogliere il minimo segnale"

Purtroppo il bullismo è un grave fenomeno contro il quale è necessario attivare ogni sforzo e ogni azione di contrasto. Nessuna scuola e nessuna realtà giovanile ne è purtroppo immune, per questo motivo occorre essere costantemente vigili e cogliere i segnali, a volte impercettibili, che le vittime manifestano. In tutte le scuole italiane, compreso il Liceo Scientifico Galileo Galilei, esistono delle figure deputate, sono i referenti per il contrasto alle azioni di bullismo e di cyberbullismo, che operano attraverso azioni di sensibilizzazione e progetti specifici. E’ chiaro tuttavia che la scuola, da sola, non ce la fa, occorre uno sforzo dell’intera società civile, occorrono azioni di sostegno alla genitorialità e alle famiglie.