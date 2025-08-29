"Dobbiamo essere tutelati. Sta diventando preoccupante"

"Un atto violento, non tollerabile per i nostri ragazzi che ogni giorno si mettono al servizio per prestare soccorso, dobbiamo essere tutelati perché il fenomeno sta diventando preoccupante". Parla così Rosaria Del Balzo Ruiti, presidente regionale della Croce Rossa, dopo l’aggressione ai due operatori della Cri di Ancona da parte di un paziente a cui stavano prestando aiuto. La presidente non esclude anche la possibilità di sporgere denuncia. "Attendiamo la relazione del fatto avvenuto – dice – poi interverremo anche per iniziare a mettere dei paletti e scoraggiare altre persone violente". Stando a Del Balzo la provincia di Ancona prima era indenne da questo tipo di episodi, definiti "veramente sporadici", ma da qualche anno ormai "tutte le Marche stanno facendo i conti con questo". "Venti giorni fa – rammenta la presidente regionale – c’è stato il caso di Civitanova dove addirittura un nostro soccorritore è stato minacciato con una pistola puntata contro (pretendeva di salire in ambulanza durante i soccorsi ad un amico, ndr), siamo arrivati a situazioni pericolose, gesti deplorevoli che non possiamo più accettare". L’episodio di Ancona è stato subito riferito alla Del Balzo dal presidente locale Gianni Barca, informato dal personale dorico. "Gli ho chiest di abbracciarli per me, di ringraziarli per il lavoro che svolgono ogni giorno. Il mondo Croce Rossa è fatto di dipendenti e anche di volontari, che scelgono di darsi per gli altri e lo fanno con amore e devozione, sentire che vengono picchiati, insultati ci ferisce ancora di più. Sono tutti operatori che hanno una profonda sensibilità e spirito di umanità e gli attacchi così violenti non devono succedere". Del Balzo osserva come bisogna sempre tenere gli occhi aperti, "chiediamo anche l’intervento delle istituzioni perché si svolge un servizio di urgenza e di emergenza quando arrivano i nostri operatori ma anche quando è un servizio programmato occorre rispetto. E’ successo anche a me di essere aggredita, ad uno sportello dove prestavo un servizio sociale, so cosa vuol dire". Non sempre l’operatore sa cosa si trova davanti. "Se veniamo chiamati per un trattamento sanitario obbligatorio – spiega Del Balzo – o per una overdose oppure per un ubriaco riusciamo a tutelarci arrivando magari anche con la polizia o i carabinieri al seguito. Dall’altra parte per noi anche un servizio innocuo può trasformarsi in un pericolo come questo di Ancona".

Marina Verdenelli