"Dobbiamo fare la partita perfetta. Consapevoli della nostra forza"

Davide contro Golia si direbbe in questi casi, ma Gianluca Colavitto non parte certo sconfitto al cospetto della capolista Cesena: "Il Cesena in questo campionato ha dei numeri importanti: vanno messe in campo tutte le armi che abbiamo a disposizione. Dovremo giocare la partita perfetta, mettendo in campo tutto ciò che abbiamo dentro, ma di questo sono sicuro, perché vedo i ragazzi che si stanno allenando bene. C’è lo spirito battagliero, che ti ritrovi la domenica: stiamo cercando di affinare altre situazioni di campo, dovremo dare tutto quello che abbiamo. Da parte nostra c’è sempre l’intenzione di voler essere dominanti, non sempre ci si riesce, ma non vogliamo snaturarci: vogliamo lavorare in modo tale da mettere a frutto tutte le situazioni che il campo ti può concedere".

Dare continuità alla vittoria di Pineto, per continuare a risalire la classifica: "La partita di Pineto è stata importante, stiamo acquisendo sempre più consapevolezza nei nostri mezzi, la squadra sta recependo determinate indicazioni: vogliamo essere ancora più squadra, cercando di saper soffrire per tutto l’arco della gara". Il tecnico torna poi sull’intervento del patron Tiong in settimana: "Le sue parole sono state importanti, anche se è lontano sentiamo sempre la sua vicinanza sentimentale. Ci ha fatto piacere che si sia sobbarcato così tanti chilometri per venire a vederci a Pineto".

Questione modulo: "Da quando sono qui si parla spesso di schema di gioco: la mia idea di calcio si incastra con i miei principi di gioco. Quando metto la squadra in campo non ragiono in base al modulo, ma ai princìpi: prima viene la mia idea di calcio, poi penso allo schieramento".

Potremmo rivedere Cioffi? "Sta recuperando, ma non penso che possa ancora reggere i novantacinque minuti". Con il mercato agli sgoccioli, Colavitto torna sull’argomento: "Ho fatto delle richieste alla società, che sta provvedendo: il mercato di gennaio è molto particolare. La mia intenzione era quella di riabbracciare qualche giocatore che ho avuto: quelli che sono tornati stanno dando un contributo importante e sono sicuro che il loro apporto sarà determinante fino all’ultima giornata di campionato".

Cesena che negli ultimi anni ha rappresentato uno spauracchio per l’Ancona, che ha vinto solo una volta negli ultimi cinque precedenti: "A Cesena l’anno scorso alcuni episodi ci andarono a favore, quella fu una delle pagine più belle da allenatore. E’ su questo che dobbiamo incidere, facendo un ulteriore step in avanti. C’è solo una cosa su cui non possiamo incidere, che sono gli errori arbitrali: sono tanti gli episodi controversi che ci sono capitati. Non credo ci sia un gap tecnico tra noi e i romagnoli: a me piacerebbe allenare tutti i loro giocatori. Sicuramente c’è un gap di classifica, ma oggi, con la cornice di pubblico che ci sarà, si troveranno sicuramente le giuste motivazioni per portare a casa il risultato".

Gianmarco Minossi