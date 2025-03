"Dobbiamo fare tesoro degli errori e ritrovare i risultati"

"In queste ultime cinque gare abbiamo espresso un buon calcio, ma non siamo riusciti a concretizzare quanto fatto in campo, vuoi per qualche errore di gioventù, vuoi per qualche cartellino di troppo. Ora dobbiamo far virtù di questi errori per ritrovare quei risultati che ci servono per raggiungere l’obiettivo". A parlare in casa Castelfidardo, quasi alla vigilia di un match importante come quello di domani, in casa, contro L’Aquila, è il preparatore dei portieri Sergio Zitti. Da quattro anni in biancoverde. "Castelfidardo è diventata ormai una famiglia. Mi trovo bene, un ambiente giusto. Mi sono trovato bene con tutti i tecnici: da Manoni, Mangiapane, Piccioni e poi in queste ultime tre stagioni con Giuliodori. Ho giornalmente a disposizione i portieri, per una media di 50’-60’, tanta roba, così si riesce a far crescere i ragazzi". E il lavoro non manca visto che il parco portieri di quest’anno è tutto under. "Sono ragazzi giovani, che vanno dal 2004 al 2006, devono fare esperienza. E la stanno facendo, perché hanno giocato quasi tutti le stesse partite. Elezaj undici, Osama e Munari otto a testa e quindi il mister può scegliere a seconda della formazione che deve schierare". Per un Castelfidardo che cerca di raggiungere quanto prima la salvezza. "Nella prima parte abbiamo sofferto la categoria poi siamo venuti fuori bene con risultati importanti, raggiungendo un buon piazzamento. Adesso contro L’Aquila ci aspetta una partita dura. Affronteremo la terza in classifica, partita con obiettivi ben precisi che non ha raggiunto, visto che ormai la Sambenedettese sarà la squadra che vincerà il campionato salvo grosse sorprese. Il mister sta preparando bene la partita, anche se andremo ad affrontare una squadra con 50 punti in classifica, che ha vinto 13 volte, pareggiato 11 e ha subito solamente 4 sconfitte".

Juniores. Oggi torna in campo la Juniores nazionale del Castelfidardo. La formazione di Gasparrini sarà di scena sul campo dell’Atletico Ascoli (ore 15,30 al Ridolfi di Venarotta). Juniores nazionale (girone G), 13esima di ritorno. Atletico Ascoli-Castelfidardo, Delfino Pescara-Avezzano, Fermana-Civitanovese, Forsempronese-teramo, L’Aquila-Ancona, Notaresco-Vis Pesaro, Recanatese-Vigor Senigallia, Sambenedettese-Chieti. Classifica: Classifica: Recanatese 47; A.Ascoli 45; Ancona 43; Castelfidardo 40; Samb 39; Chieti 38; Teramo 36; Civitanovese 35; V.Senigallia 33; Forsempronese 31; Avezzano 29; L’Aquila 17; Notaresco 16; Fermana 11.