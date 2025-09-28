"Dobbiamo giocare tutti per un unico risultato. Col Notaresco la panchina non all’altezza"

Mister Stefano Cuccù mercoledì, dopo il ko a Notaresco, aveva fatto un appello alla società chiedendo per l’ennesima volta rinforzi. Quasi alla vigilia della sfida casalinga di oggi contro l’Ancona invece si appella ai suoi giocatori. "Dobbiamo avere l’apporto di tutti - tuona il mister del Castelfidardo -. Mercoledì purtroppo la panchina non è stata all’altezza dei titolari e questo non dovrà più succedere. Speriamo che da adesso in poi giocheremo tutti per un unico risultato". Che oggi potrebbe essere anche un pareggio. Potrebbe bastare dopo quattro ko, anche perché davanti c’è l’Ancona che sale al Mancini invece alla caccia della quarta vittoria di fila. E i fidardensi si presenteranno con diverse defezioni. In porta non ci sarà Osama per un problema muscolare, Paramatti sconterà la terza e ultima giornata di squalifica e Cuccù non potrà contare neanche su Palumbo infortunato. "Ci aspetta un’altra partita molto difficile contro una squadra molto fisica che abbiamo già affrontato in Coppa (vinse l’Ancona 1-0, autogol di Massa, ndr). Dovremo fare del nostro meglio, dovremo commettere meno errori ed essere più determinati in molte situazioni". Anche perché sarà un’Ancona diversa da quella incontrata quasi un mese fa. "A fine agosto forse era ancora in rodaggio, giocava un po’ meno. Adesso con i giocatori di qualità che hanno stanno facendo un gioco molto più fluido, stanno trovando delle buone geometrie, vanno spesso alla conclusione. Un organico di prim’ordine, una squadra costruita per stare nei piani alti". Un avversario importante, il secondo nel giro di quattro giorni dopo il Notaresco affrontato mercoledì. "Una sconfitta dove ci stanno pochi alibi. E’ colpa assolutamente nostra. E’ vero che le condizioni erano difficili giocando su un campo che nel primo tempo era letteralmente impraticabile per l’acqua. Purtroppo abbiamo preso un gol dopo un rimpallo in una situazione dove eravamo in netta superiorità. Una cosa che dovevamo sicuramente evitare e dove purtroppo abbiamo compromesso la partita. Poi nel secondo tempo siamo stati davvero poco concreti. Ripeto chi è entrato in campo e chi doveva dare quel qualcosa in più non l’ha dato, abbiamo fatto veramente poco". Insomma il Castelfidardo dovrà dare di più per cercare di invertire la rotta evitando la quinta sconfitta in campionato. In un mese nero per i risultati per la squadra biancoverde.