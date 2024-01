"Dobbiamo muovere la classifica. Meglio se con una bella vittoria"

"Il pareggio a volte muove la classifica e a Gubbio ci farebbe comodo, ma io scendo sempre in campo per vincere. Andremo a Gubbio per fare una partita importante, con grande rispetto per l’avversario e per il suo allenatore, Braglia. Lo sappiamo tutti che sarà una partita durissima, ma dobbiamo muovere la classifica. Proveremo a vincere, e mi andrebbe bene anche una vittoria con un po’ di fortuna, visto che con questo ingrediente finora non ci siamo mai riusciti". Ecco Gianluca Colavitto alla vigilia del match del Barbetti. Carico e concentrato, consapevole del difficile momento che sta attraversando la squadra, del valore dell’avversario ma anche delle proprie carte da potersi giocare oggi pomeriggio in Umbria.

"Incontriamo una squadra in fiducia, che ha giocatori importanti in rosa – prosegue il tecnico di Pozzuoli nella sua consueta conferenza prepartita –, e noi ci arriviamo avendo analizzato bene cosa è successo con l’Entella. Le motivazioni sono quelle giuste, spero che i ragazzi facciano tesoro di quello che ci siamo detti e di quello su cui abbiamo lavorato, e sappiano metterlo in campo. Anche con l’Entella la squadra è stata in campo, abbiamo subìto in occasione di uno dei pochi errori commessi. Mi auguro, quindi, che a Gubbio si commettano pochi errori e che si metta qualcosa di più a livello di attenzione".

Un avversario che s’è rinforzato, sul mercato di gennaio, come pure ha fatto l’Ancona: "Sono contento dei ragazzi arrivati e mi fa piacere di aver ripristinato una certa serenità di gruppo. Ora dalle chiacchiere dobbiamo passare ai fatti, cioè i punti – spiega ancora Colavitto, che poi si affida alle metafore –: le stagioni sono complicate, bisogna essere bravi ogni tanto a nascondere la polvere sotto al tappeto per poi toglierla a fine anno, non esiste annata in cui non ci sono problemi. Mi auguro che quel poco di polvere che sta sotto al tappeto non venga fuori e che si riesca a capire il momento che stiamo passando".

Il tecnico biancorosso prosegue sull’avversario: "Il Gubbio lo conosciamo, con la Recanatese ha avuto alcuni episodi di campo che sono stati a suo favore e la partita s’è messa in un determinato modo. Quegli episodi che a noi stanno mancando, parlo del mio vissuto, in queste partite in campo nessuno ci ha mai regalato nulla, anzi, anche con l’Entella, senza voler andare a cercare alibi, magari con quel possibile rigore a nostro favore si poteva aprire un’altra partita". In settimana la squadra ha provato diversi moduli, Colavitto conclude così: "In allenamento proviamo diverse cose, a Gubbio al di là del modulo ci dovrà essere l’atteggiamento giusto, voglio che i ragazzi dimostrino che stanno capendo il momento e convinzione dei propri mezzi e del fatto che si sta lavorando in un certo modo".

g. p.