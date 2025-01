"Dobbiamo pensare a restare sempre in alto. Occhio all’Isernia, ha fame di riscatto"

Massimo Gadda, dopo la sosta natalizia non è mai una sfida come un’altra. "Le partite hanno tutte lo stesso valore però è vero, questa partita dopo le feste è un po’ particolare, c’è sempre la curiosità di capire se ti sei allenato bene, se sei attento e concentrato e se sei pronto a ripartire nel modo giusto. Un aspetto che riguarda tutte le squadre". L’Ancona affronterà un’avversaria che è in un momento decisamente negativo, ma che avrà gran voglia di riscatto. "Per noi sarà una difficoltà in più. L’Isernia è una squadra che ha bisogno di punti, che gioca in casa. In questo campionato finora ha perso sette partite, ma vuol dire che dieci squadre non sono riuscite a vincere contro di lei. Tra l’altro adesso comincia il girone di ritorno, i punti cominciano a pesare, soprattutto per le squadre che soffrono maggiormente. Ma il loro momento non ci deve interessare, la partita sarà dura e complicata, l’ultima squadra che ha vinto a Isernia lo ha fatto segnando negli ultimi cinque minuti". L’Ancona, però, ha dimostrato di essere una squadra matura. Basterà? "Questo gruppo è cresciuto, come mentalità, come interpretazione della partita, come continuità nei novanta minuti. Ma non basta, nel calcio per costruire una squadra ci vuole qualche mese, per rovinare tutto basta una settimana". Ancona con Martiniello o senza? "Martiniello sta bene, ha avuto poche linee di febbre, ha svolto regolarmente la rifinitura con la squadra, vediamo come trascorrerà queste ultime 24 ore, ma sembra recuperato". A Isernia debutterà Battistini? O Varriale? "Davanti ho qualche dubbio sulle scelte iniziali. Varriale è reduce da un infortunio importante, ma sta bene, deve ritrovare ritmo partita, colpo d’occhio durante la partita, è molto forte nell’uno contro uno, quindi ci vuole un po’ di pazienza. Ma è molto motivato. Battistini anche lui aveva avuto un problema alla caviglia di poco conto, ma sta bene, è un giocatore che può giocare dall’inizio o subentrare a partita in corso". Qual è l’obiettivo dell’Ancona nel girone di ritorno? "In questo campionato c’è una squadra che sembra dominare o che, quantomeno, lo ha fatto finora, che è la Samb. Noi dobbiamo pensare a stare il più in alto possibile, a far parlare di noi, dobbiamo fare risultati, giocare bene, dare tutto per questa maglia. Senza guardare la classifica, che in questo momento è soddisfacente. Tutto per creare le basi per partire l’anno prossimo ancora meglio".

g.p.