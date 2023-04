"Dobbiamo rafforzare l’offerta socio-sanitaria"

Sfida a quattro ndella città di Maria Montessori. ‘Chiaravalle Domani’ schiera l’assessore uscente Cristina Amicucci (seconda sulla scheda elettorale). Città in Comune (Dipende da noi e M5S), Maria Letizia Ruello. Pronti per Chiaravalle, Gianluca Fenucci, "Insieme per Chiaravalle" Roberto Sabbatini.

Cristina Amicucci, qual è il problema più grande a Chiaravalle e come intende affrontarlo da sindaco?

"Sono tutti importanti, relativamente grandi e al contempo gestibili come fatto finora. In un momento in cui la sanità pubblica sta regredendo e le leggi regionali impongono scelte difficili c’è da rafforzare ulteriormente la qualità dell’offerta socio-sanitaria per dare risposte all’invecchiamento della popolazione e a ogni genere di fragilità".

Centro storico con o senza auto?

"Chi invoca la chiusura alle auto fa solo propaganda politica senza avere idea di come attuarla, né delle conseguenze. Non abbiamo preconcetti in merito, ma al momento non ci sono condizioni per la chiusura, bisogna fare delle valutazioni che tengano in considerazione tanti aspetti tecnici, i bisogni di chi ci lavora e ci vive".

Come risolvere il nodo dell’area ex Fintecna?

"L’amministrazione comunale uscente ha scongiurato speculazioni e scempi di quella che è la parte di centro storico più importante. La ex area Fintecna è di proprietà privata: occorre aprire un dialogo per arrivare a un progetto che coniughi l’interesse privato e quello pubblico. Possiamo dire la nostra in particolare sulla futura destinazione urbanistica dell’area, da restituire ai cittadini".

Come portare avanti i lavori al chiostro Abbazia?

"Il progetto di recupero dell’ex monastero sta andando avanti e chi lo nega come sempre non legge gli atti. I fondi stanziati sono presenti nel bilancio comunale, il progetto definitivo sviluppato in collaborazione e con la supervisione della Soprintendenza è stato sottoposto all’Ufficio speciale per la Ricostruzione, anche per far fronte agli aumentati costi dei materiali".

L’ospedale ha perso gran parte del suo ruolo e molte professionalità. In che modo incalzerebbe la Regione?

"Tenendo ben fermo il fatto che la sanità deve restare pubblica va tenuta sempre alta l’attenzione e la sollecitazione sulle scelte riguardanti l’ospedale di Comunità la cui funzione all’interno del sistema sanitario locale è rilevante. Occorre una programmazione territoriale e integrata tra servizi sociali e sanitari".

Perché i chiaravallesi dovrebbero votare lei ?

"Il motivo è sotto gli occhi di tutti: le scuole, la riqualificazione del centro e dei quartieri, gli impianti sportivi, l’efficientamento energetico, un’offerta culturale di altissimo livello, il sociale che ha saputo fronteggiare un’emergenza gravissima e ha dato sempre risposte ai più fragili. E tanto altro. Votare Chiaravalle Domani è dare continuità a tutto questo, con nuovi progetti per il futuro, per una città che i chiaravallesi meritano".

Sara Ferreri