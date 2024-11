"Dobbiamo rimetterci subito in carreggiata. Loro hanno un attacco di categoria superiore"

Ennesima vigilia delicata per l’Ancona, che riceve oggi L’Aquila al Del Conero. Queste le parole del tecnico Gadda nel prepartita: "I ragazzi hanno lavorato molto bene, se uno lo vedesse dall’esterno non penserebbe a una squadra in difficoltà. Affrontiamo una delle squadre più forti, che sta vivendo un periodo non semplice. Siamo chiamati per l’ennesima volta a riprenderci dopo la sconfitta e a rimetterci in carreggiata. In questo inizio di stagione non siamo stati fortunati, perché abbiamo affrontato avversarie forti e che cambiavano qualcosa. A Senigallia abbiamo affrontato una Vigor in un momento di forma strepitoso, a Teramo i nostri avversari debuttavano nel loro stadio e domani (oggi, ndr) giocheremo contro una squadra che ha cambiato allenatore".

Capitolo portiere: le prestazioni tutt’altro che esaltanti di Laukzemis porteranno quasi sicuramente a un avvicendamento tra i pali, con Bellucci favorito anche su Bianchi. Ma Gadda precisa che non si tratta di una bocciatura, anzi: "Laukzemis è un portiere forte e affidabile: non si possono rinnegare delle scelte dopo dieci partite, un turno di riposo potrà fargli bene. Io ho molta fiducia in questi ragazzi, al di là delle lacune strutturali che si possono avere". Oggi arriva una delle squadre maggiormente accreditate alla vittoria finale, ma che in questo inizio di torneo ha incontrato delle difficoltà che hanno portato alle dimissioni del tecnico Giovanni Pagliari: "Loro vengono da una sconfitta in casa con il Fossombrone, ma hanno sedici punti, sono a ridosso delle prime, è una squadra forte e di qualità, soprattutto davanti. Hanno un reparto avanzato con giocatori di categorie superiori. Dobbiamo giocare con lo spirito di squadra, da questi momenti si esce soltanto con il lavoro".

Gadda non nasconde poi le difficoltà palesate in questi primi due mesi: "Qualche lacuna a livello tecnico abbiamo dimostrato di averla: questa squadra è stata frenata all’inizio da due sconfitte immeritate e questo lo abbiamo pagato a livello psicologico, ma credo che nessuna formazione ci abbia mai messo sotto, nemmeno a Termoli, perché lì ci abbiamo messo del nostro. Lavorare sull’aspetto psicologico è la parte più difficile, non è mai facile creare la giusta amalgama tra ragazzi diversi tra loro, ma sono convinto che lavorando duramente potremmo arrivarci". Assenti oggi Ramires, Magnanini e Sambou.

Il mercato invernale si sta avvicinando, ma Gadda, nonostante le problematiche evidenziate dall’attacco, dribbla subito l’argomento: "Non mi interessa, ho piena fiducia nei ragazzi che ho, voglio solo tornare a fare punti. Dobbiamo solamente avere più convinzione in attacco".

Gianmarco Minossi