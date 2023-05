È duro il colpo per i 5Stelle che alle 21 di ieri non avendo raggiunto nemmeno il 4% dei consensi per il candidato sindaco Enrico Sparapani. Lorella Schiavoni, consigliera comunale uscente dei pentastellati, è realista. "Noi questo risultato dobbiamo accettarlo – ha commentato Schiavoni ieri sera a spoglio ancora in corso – questo significa che dobbiamo tornare sul territorio, tra la gente, per farci sentire che ci siamo. Siamo comune contenti della battaglia che c’è stata, ci siamo dati da fare, avevamo un buon programma che riprenderemo tornando tra i cittadini". Ad Ancona era arrivato anche il presidente Giuseppe Conte per tirare la candidatura del candidato sindaco del Movimento. "Torneremo nelle frazioni – ha aggiunto Schiavoni – non che non siamo stati sul territorio, ci siamo stati ma eravamo all’opposizione. Apparentarci al centrosinistra? È presto ancora per dirlo. Prima ci riuniremo con il partito in assemblea e poi valuteremo insieme che strada prendere. Per ora rimaniamo sulla linea presa. Aspettiamo comunque il risultato finale anche perché mancano diverse sezioni ancora". Sul ballottaggio tra Silvetti e Simonella la consigliera dei 5 Stelle uscente se lo aspettava. "Era un po’ scontato visto le grandi armate che hanno schierato – ha osservato Schiavoni –. Per un attimo ho temuto una vittoria di Silvetti al primo turno quando la prima sezione scrutinata lo dava al 51%. Ho detto questo adesso fa il botto. Invece se ne dovrà riparlare tra due settimane. Queste elezioni hanno visto una competizione bella, viva e corposa".

ma. ver.