Docente e referente scientifico

Piero Farabollini è nato a Treia e ha 63 anni, dal 2021 è il presidente dell’Ordine dei Geologi, una carica che aveva già ricoperto prima di essere nominato Commissario straordinario di governo alla ricostruzione post-sisma del centro Italia nell’ottobre del 2018 fino al febbraio del 2020. E’ docente di Geomorfologia applicata all’università di Camerino. Farabollini è stato referente scientifico per il Cnr, nell’ambito dello Studio geologico e morfostrutturale delle faglie attive e capaci ricadenti nei Comuni della Regione Marche colpite dal terremoto ed è anche il referente scientifico, per Unicam, nel Centro per la microzonazione sismica presso il Cnr.