Docufilm e nuovo hotel, tutto nel segno di Merloni

Prosegue il percorso ’Nel segno di Francesco Merloni’, iniziato lo scorso 17 settembre nello stabilimento Ariston Group di Albacina, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

La città della carta si prepara a vivere un fine settimana con due appuntamenti dove passato e futuro si intrecciano. Domani alle 21 al Teatro Gentile la proiezione in anteprima del docufilm ’Tenacia e Gentilezza: la visione di Francesco Merloni’, una produzione della Fondazione Aristide Merloni realizzata da Sky. Sabato seguirà l’inaugurazione dell’hotel Villa Miliani.

Il docufilm racconta la vita e il segno lasciato da Francesco Merloni, industriale illuminato e uomo politico, capace di unire visione verso il futuro, umanità e senso del dovere. Attraverso immagini d’archivio, interviste a familiari, collaboratori e figure istituzionali, il film ripercorre un secolo di storia italiana intrecciando la crescita di un’impresa con quella di un territorio, le Marche, di cui Francesco Merloni fu anima e promotore.

Sabato alle 11 l’inaugurazione dell’hotel Villa Miliani, residenza storica costruita nei primi del ‘900 dalla prestigiosa famiglia Miliani, protagonista dell’industria cartaria di Fabriano.

La villa rappresenta un pezzo della storia della città della carta. Un omaggio tangibile, un bene che sarà custodito e gestito dai nipoti di Merloni in un passaggio di consegne che esprime fedeltà alle radici.

Quella per i giovani del resto era per Francesco Merloni una vera passione: "Cari studenti, voi siete il futuro – disse durante una delle ultime cerimonie di consegna delle borse di studio all’Istituto di Istruzione superiore Merloni Miliani – frequentate un istituto dal nome importante, dedicato a due giganti del passato: Pietro Miliani, protagonista dell’Ottocento marchigiano, che da dipendente diviene proprietario delle Cartiere, e Aristide Merloni protagonista del XX secolo, che iniziò con cinque dipendenti la sua attività, per poi contribuire in modo straordinario allo sviluppo industriale del paese.

Due visionari che hanno fatto crescere il loro territorio, grazie all’impegno, al coraggio, allo studio. Qualità necessarie per raggiungere ogni eccellenza". Tra le novità di quest’anno anche l’istituzione della nuova cattedra Francesco Merloni chair on Entrepreneurship con l’Università Bocconi.