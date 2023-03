Docufilm sull’attrice dorica Virna Lisi, ovvero la donna che rinunciò a Hollywood "Storia della diva non-diva"

di Nicolò Moricci

"Terminata la scuola, iniziai il cinema. Io che ero timidissima nella vita, davanti alla macchina da presa ero a mio agio, era il mio elemento. Sentii subito che mi sarebbe piaciuto". Sguardo seducente, sorriso benedicente, un aspetto angelico e una bocca che beh, con quella poteva dire ciò che voleva. Questo (e molto altro) era Virna Lisi. Anconetana d’origine, ma romana d’adozione, è stata tra le più grandi attrici di tutti i tempi. Aneddoti, storia e luoghi del cuore dell’attrice che disse no ad Hollywood sono raccontati in un documentario realizzato da Fabrizio Corallo e prodotto da Adriano De Micheli e Massimo Vigliar. Il docufilm, dal titolo "Virna Lisi – La donna che rinunciò a Hollywood", verrà proiettato il 15 marzo (alle 20), al Ridotto del teatro delle Muse, alla presenza dei più alti vertici regionali della cultura, dal presidente Francesco Acquaroli all’assessore regionale, Chiara Biondi. Il lavoro, già presentato alla festa del cinema di Roma, è stato realizzato nel 2022, con il sostegno di Fondazione Marche Cultura e di Marche Film Commission. È il suo direttore, Francesco Gesualdi, a raccontare che "ad Ancona e a Jesi ci sono ancora tanti familiari di Virna, ma in pochi sanno che fosse marchigiana. Neppure io lo sapevo perché – dice – parlava romano e non l’avresti mai detto che fosse nata ad Ancona".

Una bellezza assoluta, la sua, che riuscì persino a cambiare le regole della pubblicità. L’attrice marchigiana, scomparsa nel dicembre 2014, avrebbe avuto oggi 86 anni. L’infanzia tra Ancona e Jesi e le estati spensierate trascorse tra le spiagge di Falconara, Palombina, Torrette e del suo amato Passetto. Le corse per i cannolicchi e i granchi pescati coi fratelli in riva al mare. E poi il viale della Vittoria e il Monumento, con l’amore per la fortezza della Cittadella che scorgeva dalla sua abitazione di Capodimonte. Tutto questo è nel docufilm a lei dedicato. "I produttori mi hanno chiesto una mano per promuovere il docufilm anche nella sua terra ed io ho risposto subito di sì – spiega Gesualdi – Virna la conoscevo, era molto simpatica, con la battuta sempre pronta, la classica romana. L’ultima volta che ci siamo visti? Nel 2010, in occasione del festival della fiction che stavo organizzando. Era una diva non-diva, capace di mantenere un solido radicamento nella vita normale".

Per la sua vita "normale" e per restare vicino alla famiglia, a suo marito Franco Pesci e al figlio Corrado, "Virna rinunciò a Hollywood. Sarebbe diventata una star mondiale – evidenzia Gesualdi – ma poi alla fine la diventerà lo stesso. Frequentavo la stessa scuola del figlio e quando lei andava a prenderlo si formavano capannelli di curiosi". Gli addetti ai lavori riferiscono che detestasse lo ‘star system’ americano. D’altronde, non ci si poteva aspettare altro da una marchigiana di ferro, coi piedi ben saldi a terra. "Avendo iniziato a 14 anni, non avevo esperienza e non sapevo cos’era recitare – racconta Virna nel documentario – Era tutta una cosa d’istinto e ancora oggi vado avanti così. È il teatro ad avermi dato una formazione di grande serietà". Cominciò con Giorgio Strehler senza più fermarsi.