Documentario su Bob Noto: c’è chef Cedroni

Il Cinema Gabbiano di Senigallia oggi (ore 21.15) ospita una proiezione speciale di ‘Bob Noto: The World’s Finest Palate’ di Francesco Catarinolo. Il documentario rende omaggio alla vita e alla carriera di Noto, figura iconica nel mondo della gastronomia internazionale, famoso per il suo ‘palato’ e per uno spirito innovativo. Alla serata interverranno lo chef Moreno Cedroni e Antonella Fassio, la moglie di Noto, per raccontare al pubblico alcuni segreti della pellicola e del modo in cui l’hanno vissuta. Il film racconta la carriera del fotografo e gourmet, riconosciuto per la sua capacità di scoprire nuovi talenti culinari. Da interviste esclusive con chef famosi, colleghi, amici e la sua famiglia esce un ritratto intimo di un uomo che ha ridefinito il modo di interpretare e apprezzare il cibo.