Documenti falsi a Jesi: multa, denuncia e fermo dell'auto

Una denuncia per falsificazione di documento, una multa di 5.100 euro e il fermo amministrativo dell’auto per 3 mesi. Sono i provvedimenti adottati dalla polizia locale nei confronti di un 28enne extracomunitario fermato nei giorni scorsi in via Setificio da una pattuglia in servizio in abiti civili. Il giovane, a bordo di una Seat Ibiza, fermato per un controllo, ha esibito una patente che sosteneva fosse stata rilasciata dall’autorità spagnola ma che agli agenti sembrava di dubbia autenticità. Eseguite in ufficio le analisi tramite la strumentazione tecnica in uso al comando, guidato da Cristian Lupidi, i sospetti sono stati confermati. Il giovane è stato quindi denunciato per falsificazione di documento e per non avere al seguito documenti identificativi. "Dirigo una macchina complessa - dichiara il comandante Cristian Lupidi - in cui ogni componente deve sincronizzarsi con gli altri. Nonostante lo score di conducenti in fuga rintracciati, di patenti false individuate o di deferimenti per reiterazione nella guida senza patente sia davvero significativo, non sono risultati che arrivano per caso. Tutta la struttura contribuisce a un efficace controllo del territorio, a svolgere le attività conseguenti e ad erogare servizi".