Dodici tablet al Salesi per i piccoli pazienti

Dodici tablet consegnati al reparto di Oncoematologia Pediatrica dell’ospedale Salesi di Ancona, grazie ad un’iniziativa di musica e solidarietà che ha saputo fare centro, divertire chi vi ha partecipato e regalare una gioia a tanti piccini che lottano per un futuro migliore.

C’è un cuore che batte forte nella Falconara del sociale, del volontariato e dell’intrattenimento.

Quello dei gestori del Caracas Cafè, storico chalet del lungomare, gestito dai fratelli Alex e Kevin Baldoni e Simone Vannini, e dei sette dj "resident" del locale, che si sono uniti per una domenica – in quello scorso 10 settembre – di dischi e note a tutto spiano.

Ad alternarsi in consolle erano stati i dj Andrea ‘Ago’ Agostini, tra gli organizzatori dell’iniziativa, assieme a Fabio Pelosi, Zava, Mome, Annrick, Castino e Kiare. Il risultato di quell’evento, più che riuscito, ha permesso appunto l’acquisto di dispositivi specifici per i bambini, piccoli grandi "guerrieri" ospedalizzati al Salesi nel reparto 3°C di Oncoematologia Pediatrica.

La consegna dei supporti è stata effettuata lunedì, in presenza di una rappresentanza di artisti e del Caracas stesso. "Grazie di cuore a tutto lo staff del Caracas Cafè di Falconara, ma anche a tutti i dj che hanno preso parte all’evento e ai numerosissimi partecipanti che hanno ballato con noi per questi meravigliosi bambini in un giorno magico – il pensiero dei dj dopo una sentita e sobria cerimonia di consegna dei dodici tablet in reparto -. Vogliamo menzionare anche un nostro amico dal cuore d’oro per il suo preziosissimo supporto informatico".

I tablet consentiranno ai bimbi del Salesi di svolgere adeguate attività e sono stati distribuiti al personale medico e sanitario del reparto, che hanno voluto ringraziare dj e gestori del Caracas Cafè per questo bel gesto di amore verso gli altri.

