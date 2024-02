Dodici tappe per la salvezza: tra le mure amiche sette sfide

Mancano dodici giornate alla fine della stagione regolare e per l’Ancona saranno come una gara ciclistica a tappe.

Tra appuntamenti più faticosi e montagne da scalare, infatti, la squadra di Colavitto, dovrà arrivare alla fine tenendosi alle spalle i playout, come sono ora. Per conquistare la salvezza diretta, infatti, i dorici dovranno evitare le ultime cinque posizioni della classifica, oppure arrivare quintultimi ma mantenendo dalla penultima in classifica più di 8 punti di distacco, che da regolamento impedirebbero la disputa dei playoff e assegnerebbero la salvezza diretta proprio alla squadra meglio classificata.

Un viaggio in dodici tappe. Cominciando da quella di domenica prossima al Del Conero contro la Carrarese e poi con la successiva, sempre in casa, contro il Rimini, due tappe che chiuderanno il mese di febbraio. I due mesi successivi contengono il resto del percorso, ben sei tappe a marzo, mese denso di appuntamenti, e poi le quattro di aprile che chiuderanno la stagione regolare.

Di questi dodici impegni l’Ancona ne giocherà sette in casa, contro Carrarese e Rimini a febbraio, Fermana, Torres e Spal a marzo, Sestri e Lucchese ad aprile. Sette partite al Del Conero contro avversarie tutte alla portata dell’Ancona – ma la Carrarese viaggia fortissimo –: contro queste sette, ma soprattutto negli scontri diretti con avversarie coinvolte nella lotta per la salvezza, l’Ancona dovrà conquistare punti che valgono il doppio. Rimini, Fermana, meno la Spal per questioni di gemellaggio, Sestri e Lucchese potrebbero bastare per ottenere quei 12 punti che potrebbero essere sufficienti per ottenere la salvezza diretta.

Le cinque tappe di trasferta saranno: Arezzo, Perugia e Recanati a marzo, Pontedera e Pescara ad aprile. Anche in questo caso Arezzo e Recanati sembrerebbero al momento le piazze più agevoli da cui cercare di uscire con un risultato positivo che rafforzi il cammino virtuoso che l’Ancona dovrà inseguire al Del Conero.

Finora in casa l’Ancona ha conquistato 5 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte, bilancio dunque assolutamente in equilibrio, a causa dei ko contro Gubbio, Juventus Next Gen, e di quelli più recenti contro Pontedera, Entella e Cesena.

Tra le squadre attualmente non in zona playoff, Rimini e Lucchese sono le sole due ad aver vinto più dell’Ancona, in casa, ma i dorici hanno giocato meno partite davanti al proprio pubblico. Dunque potrebbe essere proprio il fattore campo a poter fare la differenza in favore dell’Ancona nei prossimi due mesi e mezzo. Specialmente contro le dirette concorrenti per la salvezza. Ma cominciare subito bene questo tour de force domenica contro la Carrarese metterebbe squadra e pubblico nelle condizioni ottimali per affrontare il resto delle tappe con il pieno d’energia.

