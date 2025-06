Dolore al Parco Zoo: morta l’okapi Elani

Addio a Elani, la femmina di Okapi che dal 2018 viveva al Parco Zoo Falconara. Una perdita dolorosa per il giardino zoologico marchigiano, che l’aveva accolta da "ragazzina" nell’ambito di un programma di conservazione di una specie minacciata di estinzione. Si pensi, ad esempio, che da Elani venne al mondo nel 2022 Italo, il primo Okapi nato nello Stivale e poi trasferito a Berlino. Dalle prime informazioni acquisite, le cause della scomparsa di Elani sono dovute a un’ostruzione intestinale provocata da un fecaloma. Inizialmente Elani aveva manifestato i sintomi tipici di una colica gastrointestinale. L’equipe veterinaria del Parco era intervenuta immediatamente, adottando terapie di supporto mirate e consultando specialisti europei esperti in Okapi. Sono stati coinvolti anche veterinari specializzati in ruminanti e grandi animali, che hanno affiancato il Parco nel monitoraggio accurato delle sue condizioni. In collaborazione con il reparto di Anestesia e Chirurgia avanzata dell’ospedale veterinario dell’Università di Lodi, si è deciso di proseguire con le cure, poiché Elani mostrava segni di miglioramento.

Tuttavia, improvvisamente, la situazione è precipitata, rendendo necessario il trasferimento d’urgenza nella clinica dell’Ateneo lombardo. Durante il ricovero, sono stati eseguiti esami approfonditi ed una laparotomia esplorativa, che ha evidenziato la presenza di un fecaloma e di una torsione intestinale, risolti chirurgicamente. È stato fatto il possibile, ma nonostante gli sforzi Elani non ce l’ha fatta. Commosso il ricordo del Parco: "È stata una presenza speciale, che ha segnato non solo la storia del Parco, ma anche le vite di tutti coloro che, giorno dopo giorno, se ne sono presi cura. Siamo certi che, come a noi, anche a voi la meravigliosa Elani ha saputo regalare emozioni profonde. E se i più piccoli vorranno farle un omaggio, accoglieremo con affetto i loro disegni".