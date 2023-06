Domande e offerte di lavoro, in arrivo un portale dedicato

Un’azienda su due a Jesi e in Vallesina non riesce a trovare personale. In quasi tutti i settori produttivi. Eppure crescono i disoccupatiinoccupati iscritti al Centro per l’Impiego di Jesi: a maggio di quest’anno erano 7.075, di cui ben 4.220 femmine, a fronte dei 6.597complessivi registrati a maggio 2022( nel territorio di 21 Comuni dell’ambito di Jesi e Vallesina). Parte da qui il progetto della Confartigianato per la diffusione e la promozione di Job Talent a cui aderisce il Comune di Jesi. Il portale che intende favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro e che ha già 700 lavoratori iscritti sarà presentato giovedì alle 17.30 nella sala consiliare. Ieri in municipio la presentazione dell’iniziativa con l’assessore alle Attività produttive e Formazione Emanuela Marguccio, la referente per lo sportello Informagiovani Giulia Bellagamba, Marta Vescovi responsabile dell’Area territoriale di Jesi Confartigianato e i responsabili Cgia tra cui Maila Cascia referente del Job Talent che ha spiegato: "Lo sportello, assistito dagli operatori consente alle aziende di presentare le proprie vacancies e ai lavoratori la propria candidatura, ma ha anche una funzione informativa sulle agevolazioni e gli strumenti di accesso al mercato del lavoro. Inoltre aiuta tutti quanti in cercadi un’occupazione ad orientarsi e i giovani, anche, nella scelta del percorso di studio, evidenziando quali sono i profili più richiesti. Oggi non ci sono candidati per i settori autoriparazioni, impiantistica, trasporto, edilizia e scarseggiano anche per la manifattura".