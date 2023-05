Domani "Chi" con il Carlino a soli due euro

Anche domani i lettori del Resto del Carlino di Ancona, come ogni domenica, troveranno una bella sorpresa ad attenderli in edicola. Insieme al quotidiano ci sarà la nota rivista "Chi". Il tutto a soli due euro, invece di 3,70 euro. Da una parte il quotidiano ‘generalista’, in grado di dare informazioni su tutto quello che accade in Italia, nel mondo e nella nostra provincia, tra cronaca, politica, economia, cultura, intrattenimento e sport. Dall’altra il settimanale ‘popolare’, rivolto in particolare, ma non solo, a un pubblico femminile interessato al gossip e alla cronaca rosa, ma anche a tematiche riguardanti la moda e la cura della persona. Una strana coppia, molto apprezzata e complementare.