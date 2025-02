Domani i funerali di Enrico Mercanti

La salma di Enrico Mercanti è stata riconsegnata ai familiari per la celebrazione dei funerali. L’altro ieri pomeriggio stava lavorando con la sua motozappa, come faceva da sempre. Qualcosa però stavolta è andato storto tanto da costargli la vita. L’uomo, fabrianese di 87 anni, è morto nel terreno di sua proprietà vittima del suo attrezzo agricolo in via Merloni a Fabriano. Erano le 17.45 quando sanitari del 118, vigili del fuoco e carabinieri si sono precipitati sul posto. Per l’uomo non c’era già più nulla da fare. E’ stato il medico del 118 a constatare il decesso. I pompieri hanno liberato l’uomo dall’abbraccio con l’attrezzo per metterla a disposizione delle autorità competenti prima della restituzione della salma ai familiari. Le due figlie e i parenti più stretti sono sotto choc per la perdita dell’uomo, descritto da tutti come un gran lavoratore, sempre dedito al suo campo, alla sua proprietà di cui si prendeva grande cura. L’intera città è stretta attorno a loro. I funerali si celebreranno domani mattina alle 11 nella chiesa Sacra Famiglia di Nazareth. Dopo il rito funebre la salma riposerà nel cimitero delle Cortine. La famiglia non ha chiesto fiori ma offerte a favore dell’Ail, Associazione italiana contro le leucemie.