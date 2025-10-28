Domani i funerali di Luca Franceschini

Luca Franceschini torna a casa, domani alle 9.30 i funerali nella chiesa di San Giuseppe Lavoratore a Cesanella.

Avverrà oggi l’arrivo della salma del 62enne, deceduto una settimana fa nell’incidente sulla E45, mentre si trovava in auto con la moglie, la 56enne senigalliese Susi Pompili. Un messaggio commovente quello che la donna, ricoverata in prognosi riservata dopo l’incidente ha affidato ai social: "9 settembre 2025, un piccolo viaggio per festeggiare i nostri 36 anni di matrimonio. Qualcuno ha deciso che doveva essere l’ultimo. Abbiamo insieme costruito la nostra torre mattoncino dopo mattoncino, con tanti ostacoli che la vita ci ha messo davanti, abbiamo sempre cercato di superarli grazie alla tua positività, ci hanno tolto il primo mattoncino, tu, e così la torre è crollata, è crollato tutto, Luca Franceschini sarai sempre l’unico grande amore della mia vita".

Sul corpo del 62enne è stata effettuata l’autopsia. L’auto ha urtato il guardrail ed è uscita di strada: a causare l’incidente potrebbe essere stato un problema alla vettura. L’uomo non è morto sul colpo, ha avuto il tempo di rassicurare la moglie, poche parole, poi l’ultimo respiro. Tanti gli attestati di vicinanza ricevuti dai figli in questi interminabili giorni di attesa prima di poter rivedere il padre per l’ultima volta.