Domani il casting per il film: "La bambina di Chernobyl"

Da metà maggio a metà giugno ad Ancona sarà girato un nuovo film, ‘La bambina di Chernobyl’, scritto da Luca Caprara e Massimo Nardin (anche regista), e prodotto da Pete Maggi per Cine1 Italia. La Guasco domani (ore 9 - 14) al Centro polifunzionale di Pietralacroce organizza un casting per individuare bambini e bambine (9-13 anni) con caratteristiche fisiche simili a quelle ucraine e, per piccoli ruoli, 4 avventori di un bar (50-70 anni), e i personaggi di Mirella, 65enne minuta e premurosa, Manuel (50enne di bella presenza, capigliatura folta), Olga (35 anni) madrelingua ucraina, Anastasiya (40 anni) barista con accento russo, Olena (22 anni) ucraina, alta, esile, capelli lunghi nero corvino, Alexander (13 anni) robusto, spigliato, Giulia (9 anni) esile, sorella di Alexander, Kevin (12 anni) carnagione olivastra, capelli folti e neri, ribelle, Ivan (11 anni) capelli biondo chiaro.