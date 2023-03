Domani il concorso per assumere tre vigili: 199 in lizza

Al via domani, a quasi un anno dalla pubblicazione del bando il concorso per assumere a tempo indeterminato tre agenti di polizia locale del Comune di Jesi. Sono 199 i candidati che dovranno sostenere le prove scritte e quella pratica. "Finalmente il concorso vede la luce – commentano dall’Ugl - e con esso le speranze di 199 candidati che hanno dovuto aspettare senza avere una spiegazione. Proprio a tutela degli aspiranti agenti di Polizia Locale, abbiamo monitorato costantemente la metamorfosi di un concorso tanto desiderato ma caratterizzato da molti cambiamenti a cui abbiamo costantemente rivolto la nostra attenzione. Evidenziamo che a presiedere la commissione è il comandante della polizia locale Cristian Lupidi che prima era semplice componente. Abbiamo segnalato la partecipazione al concorso che inizierà venerdì di un figlio di un funzionario in servizio presso il comando di Polizia Locale di Jesi. In vista anche di un potenziale conflitto di interessi il presidente non avrebbe dovuto partecipare per opportuna correttezza. Ad oggi nulla sembra essere cambiato ma continueremo nella nostra attività di controllore affinché i diritti e la dignità di tutti, lavoratori e aspiranti, non vengano violati".