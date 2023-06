Domani il primo "Pride" jesino

Ecco il primo ‘pride’ jesino che nasce sull‘onda del Pride Italia 2023. Domani il corteo festante organizzato da Colla, la Collettiva Transfemminista Jesi partirà dal PalaTriccoli di via Tabano alle 15.30. Le manifestanti partiranno a piedi alla volta del centro fino a raggiungere piazza della Repubblica. Lungo il tragitto previsti momenti di spettacolo e intrattenimento, coinvolgendo gli artisti che daranno la disponibilità a esibirsi. "Il primo Pride non si scorda mai – commentano le organizzatrici -. Abbiamo seguito l’onda che nei mesi scorsi è cresciuta e ci ha portato a immaginare una città transfemminista, queer, alleata. Anche nel nostro territorio sentiamo il desiderio di organizzare un Pride, come momento di lotta, rivendicazione, autodeterminazione, festa. Scendiamo in piazza per un grande e festoso corteo, perché pride significa orgoglio e noi siamo orgogliose di non essere come ci insegnano, orgogliose di dare al piacere e al desiderio la priorità sulla norma, di camminare per strada non normate secondo gli standard di bellezza, di abilità, di sesso biologico, di ruoli di genere che il mondo capitalista ci impone da sempre". Domani saranno tante le città d’Italia ad ospitare l’Onda Pride 2023.