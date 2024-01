Domani interruzione dell’energia elettrica al palazzo di via Veneto che ospita diversi uffici Interruzione dell'energia elettrica al palazzo di via Veneto: gli uffici di polizia locale, giudice di pace e agenzia delle entrate non raggiungibili. Per le urgenze, numero Urp 0732 709319. Piantone polizia locale 0732 21610 operativo dopo le 15.30.