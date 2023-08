Domani la Humanity 1 Il sindaco mette in chiaro "Ancona ha esaurito i posti a disposizione"

È attesa al porto di Ancona per la prima mattinata di domani la nave Humanity 1 gestita dalla ong tedesca United for Rescue. Una nuova assegnazione poco gradita a distanza di meno di un mese per la nave che l’altro giorno ha recuperato più di cento naufraghi nell’area Sar (Search and rescue) libica. Ancora da organizzare in tutti i dettagli l’accoglienza post sbarco dei migranti, in particolare la loro suddivisione nei centri di accoglienza. In tal senso il sindaco di Ancona, Daniele Silvetti, è stato chiaro: "Valuteremo assieme alla prefettura tutte le competenze e le disponibilità. È bene puntualizzare, tuttavia, che sotto il profilo dell’accoglienza il Comune di Ancona è saturo. Noi abbiamo già dato e siamo oltre il limite delle nostre possibilità".

Silvetti e per lui l’assessore ai servizi sociali, Manuela Caucci, chiudono dunque alla possibilità di nuovi migranti accolti presso le strutture di competenza comunale col sistema Sai (ex Sprar). Il Prefetto Darco Pellos, assieme ai suoi colleghi delle altre province marchigiane, in accordo e coordinamento col Ministero dell’Interno, valuteranno le soluzioni più idonee. Ieri pomeriggio la Humanity 1 aveva raggiunto le coste meridionali della Puglia e domani, presumibilmente tra le 8 e le 10, attraccherà alla banchina 19 dello scalo dorico. Della questione si è parlato ieri durante il Comitato per l’Ordine e la Sicurezza in prefettura. L’Ammiraglio De Carolis, comandante della capitaneria di porto di Ancona, ha informato che l’arrivo della nave è prevista per la mattinata del 16 agosto. Confermata, per il momento, la composizione dei migranti a bordo: sono 106, dei quali alcuni minori non accompagnati. Provengono tutti da Paesi dell’Africa, per lo più sub-sahariani e in particolare Senegal, Sud Sudan, Sudan, Mali, Costa D’Avorio, Pakistan, Burkina Faso, Eritrea, Ghana, Gambia, Guinea, Niger e Nigeria.

A bordo, al momento, non sono segnalate criticità sotto il profilo sanitario da parte della ong tedesca. Sempre secondo quanto diffuso da United for Rescue, a bordo, tra i 106 migranti, ci sarebbero 19 minorenni non accompagnati, 2 neonati e una donna incinta. Visto il periodo e le alte temperature, confermato il sistema di accoglienza, con lo sbarco dalla nave e l’immediato trasferimento delle 106 persone al Palabrasili di Collemarino per lo svolgimento delle identificazioni. All’interno del palas saranno affrontati anche gli screening sanitari nei confronti dei migranti. Già a partire da venerdì scorso si è svolta una riunione tra i numerosi entiistituzioni coinvolti, coordinati dalla prefettura di Ancona, per predisporre, ricalcando il modello operativo-logistico utilizzato per gli scorsi sbarchi, l’accoglienza dei cittadini stranieri in questione. Quello previsto domani è il sesto sbarco di migranti dalle navi ong dall’inizio dell’anno. Con i 106 di domani si arriva a sfiorare complessivamente i 500 richiedenti asilo accolti ad Ancona.