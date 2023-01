Domani pomeriggio l’ultimo atto del presepe vivente

Domani pomeriggio, dalle ore 16, ultimo atto del Presepe vivente di Grottammare nel parco ciclistico "Calise". Oltre cento figuranti, per 33 scene, dislocate lungo un tracciato di facile accesso anche alle persone in carrozzina. Le incertezze ed i dubbi della vigilia per la nuova edizione fuori dalle mura del paese alto, hanno lasciato spazio all’entusiasmo grazie al successo di pubblico che nelle prime due rappresentazioni ha fatto registrare quasi 7 mila visitatori. Per l’Epifania si prevedono arrivi anche di pullman da fuori regione, come avvenuto il primo giorno dell’anno. Al fascino delle grotte del vecchio incasato, fa da contraltare la facilità con cui si accede al Parco ciclistico, per come ci si arriva e per i parcheggi disponibili. Le scene dei mestieri sono state riprodotte in modo fedele rispetto alle precedenti e anche l’accoglienza è migliorata, grazie ai pescatori abruzzesi che offrono pane, alici, vino ai visitatori, per un pomeriggio assolutamente coinvolgente nella mente e nell’animo. Un esperimento che già può essere ritenuto riuscito.