Domani si rinnova la colorata tradizione del Carnevale castellano

Si rinnova domani a Castelfidardo la colorata e vivace tradizione del "Carnevale castellano", coordinato da assessorato alla Cultura e Pro loco con la complicità di varie realtà del tessuto sociale, I favolosi anni 70, Pallavolo fidardense, Avis comunale, Vis basket, Azione Cattolica, Comitato Pro Crocette, gruppo Raoul Follereau, Tracce di 800, Croce Verde, Circolo San Rocchetto, Moto club Castelfidardo, Avis Castelfidardo e istituto "Laeng Meucci". Il corteo di maschere, carri e moto partirà alle 14:30 da piazzale Donizetti verso piazza della Repubblica dove dalle 15 in poi ci sarà un’ampia offerta di animazione, musica, degustazioni e musica. Gli spettacoli di magia si svolgeranno in piazza Leopardi. Non è consentito l’uso di bombolette spray.