Domani stop all’acqua: ecco le vie interessate

Lavori di Viva Servizi: domani dalle ore 14 alle ore 21.30 circa, in alcune vie della città vi sarà l’interruzione dell’erogazione dell’acqua potabile per l’intervento di ammodernamento e messa in sicurezza della rete idrica.

L’intervento riguarda le vie: Via del Burrone, Viale Cavallotti, Via Grecia, Via Fausto Coppi, via Walter Tobagi, via Bachelet, Via Venti Luglio, Via della Fornace, Via Martiri della Libertà e strade adiacenti. Gli utenti interessati dall’intervento sono stati avvisati tramite invio massivo di sms ed e-mail, sono stati pubblicati avvisi anche tramite i canali social ed effettuato un volantinaggio a mano per le utenze ritenute sensibili.