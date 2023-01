‘Domenica a palazzo’, opere d’arte pronte a rivivere

Prende il via domenica alle 17, nel salone di Palazzo Tozzoni, la rassegna ‘Domenica a palazzo’. Giunta alla sua quarta edizione e promossa dai musei civici, la rassegna racconta e fa rivivere oggetti e opere d’arte custoditi in quella che oggi è una casa museo aperta al pubblico.

Sono cinque gli incontri proposti quest’anno: l’8 e il 22 gennaio, il 5 e il 26 febbraio e il 12 marzo, sempre alle 17. Protagonista sarà Palazzo Tozzoni (via Garibaldi 18 - viale Rivalta 93), casa museo abitata ininterrottamente per oltre cinque secoli dalla famiglia dei conti Tozzoni e dal loro numeroso personale di servizio, sede in speciali occasioni di avvenimenti pubblici e visitata da ospiti illustri. E saranno cinque gli studiosi chiamati a raccontare la storia di oggetti molto diversi che hanno avuto parte importante nella vita della casa e non solo.

In quest’edizione di ‘Domenica a palazzo’, si potrà stare con il naso per aria, per poter seguire le storie e i personaggi mitologici dipinti sui soffitti; aguzzare lo sguardo sul filo dell’orizzonte grazie ad un antico cannocchiale ottocentesco; dividersi tra cucina e salotto per seguire le vicende delle cuoche e contesse di casa Tozzoni; perdersi tra foglie e fiori di ceramica nella fragile botanica domestica della ceramica e infine rivedere dopo il restauro che le ha riportate allo splendore, i tesori di gesso e terracotta della torretta dei rilievi del palazzo.

Si comincia come detto domenica 8 gennaio con ‘Con il naso per aria - Personaggi e racconti dei soffitti Tozzoni’. Sarà Oriana Orsi a raccontare di eroine bibliche, giganti mitologici, paesaggi esotici e animali fantastici che popolano i soffitti dei palazzi storici cittadini. Anche i soffitti di palazzo Tozzoni parlano di un’epoca nella quale, per entrare in un mondo fantastico, bastava alzare il naso per aria.

Gli incontri sono a ingresso gratuito su prenotazione attraverso l’app ‘Io PrenotoPalazzo Tozzoni’ o telefonando 0542 602609.

Al termine degli incontri seguirà un assaggio di cioccolata calda gentilmente offerta dalla Cioccolateria Imola. Informazioni: Musei civici di Imola, telefono 0542 602609, mail [email protected], www.museiciviciimola.it.