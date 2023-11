Domenica al teatro. Casanova in scena: "Cinque più tre". Il 10 il Premio Illustris "Cinque più tre" e "Buonasera Marche show" sono due spettacoli in programma al Teatro Casanova di Cerreto d'Esi. Protagonisti saranno cittadini che si sono distinti nella comunità, premiati con il "Premio Illustris". Un'occasione per celebrare la solidarietà.