Domenica da incubo "Dieci ore di attesa al pronto soccorso E il bagno era rotto"

di Pierfrancesco Curzi

L’estate infernale dei dannati del pronto soccorso. Domenica e lunedì, due giorni di passione nel cuore di un’estate infuocata. Dai tempi di attesa infiniti a causa della totale mancanza di filtro da parte delle strutture sanitarie intermedie, ad alcuni disagi collegati. Parliamo, ad esempio, del guasto del bagno dedicato alle donne e ai disabili nella sala d’attesa del pronto soccorso di Torrette. Un viaggio terrificante nel mondo della sanità locale ai tempi del post-Covid dove le intenzioni degli amministratori dovevano essere quella di rafforzare la sanità territoriale. La storia è quella di una famiglia anconetana che domenica ha atteso per una decina di ore al pronto soccorso di Torrette e nel frattempo ha cercato di trovare risposte anche all’altro punto di prima emergenza, ossia all’ospedale Inrca della Montagnola: "Non sapevamo cosa fare, le attese si allungavano da una parte e allora abbiamo provato a vedere se fosse possibile un accesso più rapido al geriatrico della Montagnola. Una volta lì abbiamo capito che i tempi sarebbero stati molto più lunghi. Pensi che una paziente davanti a noi aveva fatto delle analisi che però andavano controllate all’ospedale di Osimo (sempre Inrca, i due centri dovrebbero unirsi nel grande polo all’Aspio entro i prossimi due anni, ndr) per poi farle tornare ad Ancona. Da qui la scelta di restare in attesa a Torrette, dove siamo rimasti dalla mattinata alla serata di domenica. La nostra non era un’emergenza, questo lo sapevamo bene, ma il problema non poteva che essere trattato in un ospedale perché alternative non ce n’erano. È stata una giornata drammatica, per noi come per i lavoratori e le lavoratrici del pronto soccorso di Torrette, costretti a turni massacranti".

A parlare è la coppia di anconetani che la domenica l’ha trascorsa in ospedale, quanto meno rinfrescati dall’aria condizionata perfettamente funzionante. Ciò che non ha funzionato erano i servizi: "Siamo arrivati e il bagno per le signore e per i disabili era chiuso con tanto di cartello che segnalava il guasto – aggiunge la famiglia – Non abbiamo idea di quando i bagni si erano rotti, se il giorno stesso o nei giorni precedenti. Sta di fatto che quello per gli uomini funzionava ma non era perfettamente agibile vista la frequenza delle persone. Nel corso della giornata dentro la sala d’attesa si sono alternate decine e decine di persone, tra pazienti e visitatori. Pazienti che continuavano ad arrivare e attese che si allungavano. È stato un incubo, ma lo vogliamo ribadire, la responsabilità non è del personale operante, ma della struttura organizzativa della sanità territoriale".

Le attese domenica in pronto soccorso sono arrivate fino alle 10 ore per i codici verdi, quelli più frequenti, ma ieri le cose sono sono andate meglio. Tra tarda mattinata e pomeriggio il numero di pazienti in visita, in attesa e in osservazione sfiorava le 90 unità e le cose sono rimaste le stesse per tutto il pomeriggio, con attese oscillanti tra le 7 e le 9 ore.