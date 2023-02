Domenica flash mob per la ’Zona 30’

In attesa della partenza, prevista in primavera, dei cantieri per la realizzazione della zona 30 in via Gramsci e dintorni si parte con il flash mob per una città più a misura di pedone. L’iniziativa è calendarizzata per domenica prossima e si tratta di un flash mob organizzato dall’associazione JesiClean, in collaborazione con Fiab Vallesina Legambiente Circolo "Azzaruolo" Jesi Fondazione Michele Scarponi e Oasi Wwf di Ripa Bianca. "Aspettiamo tutti coloro che vogliano partecipare all’iniziativa domenica mattina, a partire dalle 11 in via XXIV Maggio all’altezza dell’incrocio con via Marconi" spiegano i promotori. "Strisce pedonali umane", "Basta morti instrada città 30 subito" gli slogan usati per lanciare un messaggio forte e chiaro. Gli organizzatori hanno scelto per il flash mob una delle zone più critiche per l’attraversamento pedonale e cioè l’Asse Sud dove attività commerciali e aree residenziali debbono fare i conti con un traffico ad alto scorrimento e utilizzato anche dai mezzi pesanti, specie nelle ore di punta.

sa.fe.