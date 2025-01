Domenica il memorial: "Manuel Panico"

Un ricordo sempre vivo, quello del viceispettore di Polizia locale falconarese Manuel Panico. Quel "gigante buono", professionista esemplare, persona di cuore con la passione per i viaggi, la Juventus e il lavoro, scomparso nel gennaio 2022 in seguito ad alcune complicanze dovute al Covid. Vivo nei pensieri e nel cuore di amici, tifosi bianconeri e soprattutto colleghi che, domenica mattina, torneranno in campo per onorare la sua memoria. È in programma infatti il terzo memorial a lui dedicato, che quest’anno si allargherà. Prenderanno parte alle partite di calcio a cinque, al PalaBadiali, tre squadre dello Juventus Club di Ancona, due della Polizia locale di Falconara e una della Polizia locale dorica. Come di consueto, le premiazioni saranno offerte da Andrea Mosca della storica ditta di idraulica che trova casa a Torrette. E per rispettare le tradizioni, la folta delegazione prenderà infine parte ad un pranzo conviviale al ristorante Oasi Cannetacci di Castelferretti.