Domenica il teatro per ragazzi

Domenica prossima sarà in scena al Teatro delle Energie, con inizio alle ore 17, la compagnia laziale "Teatro Bertolt Brecht" con il divertentissimo spettacolo "La bottega della Befana", lavoro tratto da "La Freccia Azzurra", romanzo di Gianni Rodari, uno dei maggiori scrittori italiani di libri per ragazzi. La prenotazione dei posti è attiva da lunedì ai numeri telefonici 0734440348 oppure 3355268147. È il primo lungometraggio dello studio di animazione Lanterna Magica, e costò ai suoi autori quasi quattro anni di lavoro. Lo spettacolo ne ripercorre gli avvenimenti più salienti in perfetto stile rodariano. Personaggi grotteschi si alternano a momenti poetici dando vita ad un divertentissimo spettacolo ricco di sorprese. Costumi e scenografie sono elementi determinanti nella realizzazione di una vera giostra delle emozioni. Adatto per un pubblico di piccoli ma con un occhio attento anche ai più grandi.