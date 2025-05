Domenica nei musei: sarà gratis

Un fine settimana all’insegna della cultura, tra musei e siti archeologici, magari approfittando della gratuità degli ingressi. Domani, infatti, si rinnova l’appuntamento con ‘#domenicalmuseo’, l’iniziativa del Ministero della Cultura che consente il libero accesso a molti luoghi ogni prima domenica del mese.

Ad Ancona spicca il Museo Archeologico Nazionale delle Marche, aperto dalle ore 8.30 alle 19.30, ma anche l’Anfiteatro Romano, per il quale però bisognerà aspettare martedì (ore 10), giorno in cui è in programma una visita guidata che permette, tra l’altro, di percorrere il marciaronda a strapiombo sul mare, con la sua visuale mozzafiato. La visita, della durata di circa 45 minuti, ha come punto di ritrovo l’ingresso del vicino Museo Archeologico Nazionale delle Marche, dove volendo si può visitare la nuova sezione espositiva dedicata all’età romana.

Al Museo Omero oggi (ore 16.30) sarà presentato il libro "Guardami. La bellezza dal mio punto di vista", a cura di Silvia Colombini, scritto da 8 autori e autrici non vedenti che raccontano ‘cosa significa toccare i tessuti, fare il pane, modellare la creta, amare Van Gogh’. Il sentimento estetico riguarda ciò che percepiamo con tutti i nostri sensi, ma soprattutto ciò che risuona nelle nostre anime e ci tocca il cuore. Saranno presenti Candy Castellucci, una delle autrici, e Aldo Grassini, fondatore e presidente del Museo Omero, che dialogheranno con il pubblico.

Domani (ore 10-13 e 16-19), si potrà visitare l’intera collezione e ‘L’ombra vede di Enzo Cucchi’, percorso multisensoriale e scenografico con 42 opere dell’artista marchigiano.

Per chi volesse unire il piacere di una gita al mare con quella della cultura a disposizione ci sono l’Antiquarium Statale di Numana, aperto dalle ore 8.30 alle 19.45, e l’area archeologica ‘I Pini’ di Sirolo, aperta su richiesta (071 9331162) e con prenotazione (071 5029811, 071202134 e sar-mar@beniculturali.it). Stesso discorso per l’area archeologica ‘Le Muracce di Ostra Vetere’ (info e prenotazioni 071965053).

C’è poi il Museo archeologico statale di Arcevia, aperto dalle ore 8.30 alle 13.30. Tra i beni statali che partecipano a ‘#domenicalmuseo’ c’è poi la Rocca Roveresca di Senigallia, aperta dalle ore 8.30 alle 19.30. Ma in occasione di questo lungo ponte tutti i luoghi del Circuito Museale di Senigallia accoglieranno i visitatori con un itinerario dedicato alla scoperta del ricco patrimonio culturale cittadino. A partire dall’Area Archeologica Museo La Fenice (aperta dalle ore 15 alle 20, ingresso gratuito), dove si potranno ammirare gli antichi resti di epoca romana.

Palazzo del Duca e il Palazzetto Baviera saranno aperti oggi e domani con orario continuato dalle 15 alle 20 (ingresso a pagamento). Nel primo è allestita in modo permanente l’esposizione ‘Il Realismo magico di Mario Giacomelli’, con una selezione di opere fotografiche provenienti dalla Raccolta Civica di Senigallia che illustrano la traiettoria artistica di uno dei maestri fondamentali della fotografia italiana.

Tra gli altri luoghi di interesse c’è la Pinacoteca Diocesana, recentemente rinnovata nel suo allestimento con l’introduzione di contenuti inediti, visitabile gratuitamente oggi e domani (ore 9-12 e 16-19).