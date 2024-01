"Domenica puntiamo a vincere. Pineto come il Matelica di Colavitto"

Della sfida di domenica sera tra Pineto e Ancona, Simone De Santis è sicuramente l’osservato speciale. Il difensore, oggi in forza agli abruzzesi, era l’anno scorso uno dei perni del reparto arretrato dorico assieme a Davide Mondonico: trentasei presenze e una rete tra campionato e playoff con la maglia biancorossa, a testimonianza di quanto il tecnico Colavitto, che lo allenava fin dai tempi di Matelica, abbia sempre riposto grande fiducia in lui. Del resto, fu proprio suo il primo e storico gol della formazione della Vallesina tra i professionisti, al Nereo Rocco di Trieste nel settembre 2020. L’anno scorso, tuttavia, De Santis fu protagonista di una stagione in chiaroscuro all’ombra del Conero, finendo spesso nel mirino di una tifoseria che non ha mai lesinato critiche nei suoi confronti. Ma domenica sarà un’altra storia.

De Santis, una gara tutt’altro che banale per lei: che sapore ha?

"Certamente domenica sarà una partita importante, dato che ci sono tre punti in palio: cercheremo in tutti i modi di dare continuità al risultato positivo che abbiamo ottenuto a Chiavari".

Si sarebbe aspettato di arrivare a questo appuntamento con il Pineto davanti all’Ancona in classifica?

"Sinceramente non ho fatto previsioni di classifica a inizio stagione, so che i punti che abbiamo ora sono frutto del lavoro e dell’organizzazione che c’è qui a Pineto. Non guardo molto la classifica e penso piuttosto di partita in partita".

Giocate con l’allegria e la spensieratezza degna di una neopromossa, mettendo anche in difficoltà le big: trova delle analogie con il Matelica di Colavitto tre anni fa?

"Sì, siamo una squadra che ha messo in difficoltà molte avversarie, lottando e strappando risultati positivi proprio come facemmo tre anni fa con il Matelica: di simile trovo la tanta voglia di mettersi in mostra e di dimostrare di essere sempre all’altezza anche quando si affrontando formazioni più blasonate".

Che idea si è fatto, da fuori, delle difficoltà dell’Ancona?

"Onestamente non mi sono posto queste domande. Ogni stagione è un momento a sé e sono i protagonisti a doverla vivere, come io sto vivendo la mia a Pineto".

Molti suoi ex compagni, dopo essere stati ceduti in estate, sono stati richiamati all’Ancona: le fa un certo effetto?

"No, tanti ragazzi sono tornati anche per la presenza di Colavitto, quindi conoscevano sia l’ambiente che il mister".

Ha qualche rimpianto per com’è finita la sua avventura ad Ancona? Sperava di proseguire il rapporto?

"No, nessun rimpianto, lo scorso anno abbiamo centrato l’obiettivo playoff e siamo arrivati fino alla fasi nazionali, pareggiando il doppio incontro proprio con il Lecco, poi vincitore. I contatti con alcuni ci sono ancora, dato che in questo ambiente do molto valore al rapporto umano che si crea al di là del campo e del lavoro".

g. m.