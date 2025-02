Domenica scatta la grande festa

E’ quasi tutto pronto a Fabriano per la festa più pazza dell’anno. Organizzato dalla Pro loco Fabriano con il patrocinio del Comune, il supporto della Fondazione Carifac e di diversi sostenitori privati, torna il Carnevale in città. L’appuntamento è per domenica.

Il programma prevede alle 14 il ritrovo per le iscrizioni ai giardini Margherita, alle 15 la partenza del corteo in maschera verso piazza del Comune e alle 15.30 la premiazione delle maschere vincitrici con tanta musica animazione e dolci di Carnevale. Tanti gli artisti che hanno confermato la loro presenza, tra cui Alekos, un eccentrico sognatore saprà trasportare grandi e piccini nel suo coloratissimo mondo, attraverso la magica semplicità delle bolle di sapone, e Pallotta, un uomo e le sue scale, che piolo dopo piolo tenta di arrivare sempre più in alto, e alla ricerca continua dell’equilibrio, questo moderno saltimbanco fa volare oggetti, improvvisa col pubblico e si diverte assieme a lui.

A fare da cornice a quello che si preannuncia essere un fantastico pomeriggio di festa, ci saranno truccabimbi e tanti dolci tipici della tradizione carnevalesca. In caso di maltempo la manifestazione sarà posticipata a sabato 8.

Ad anticipare l’evento, sabato la pinacoteca civica Molajoli organizza, al Museo Guelfo, un laboratorio creativo per bambini dai 4 agli 11 anni ispirato alle opere del Guelfo.