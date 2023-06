Domenica tra visite guidate e feste

Il clima è estivo, di quelli che spingono a scegliere il mare. Ma per chi volesse passare in altro modo la domenica le occasioni non mancano. Come lo spettacolo ‘SOS: oggetti magici’, all’Accademia56 di Ancona, che Teatro Terra di Nessuno presenta oggi (ore 18).

E’ la rappresentazione di fine anno del laboratorio dei ragazzi delle medie. Diretti da Laura De Carlo, sul palco saliranno Martina Aloia, Alessandro Antonante, Alice Badaloni, Eva Brugnami, Samuele Carboni, Linda Cardinali, Lucia Cardinali, Flora Cingolani, Leonardo Coccioli, Giulia Cucchieri, Anita Donati, Tommaso Faccani, Alessia Faro, Viola Giorgi, Emma Lanari, Alessio Lodovichetti, Aylin Malecki, Pietro Molesi, Sveva Penna, Alessandro Piazzi, Rosaleen Pignedoli, Caterina Tozzo, Lucilla Travaglini, Matilde Vecera, Viola Verdinelli. Il testo è stato costruito a partire dalle idee e dalle improvvisazioni dei ragazzi. Un gruppetto di poliziotti si ritrova ad indagare su avvenimenti fuori dall’ordinario che vedono coinvolta una strana banda, ribattezzata ‘la banda dello scompiglio’, e degli oggetti magici con poteri del tutto inaspettati. Seguendo le tracce che la banda lascia dietro di sé, e grazie all’aiuto della scientifica, riusciranno ad arrivare alla soluzione di questo mistero e a far contento il loro esigente capo?

La Riviera del Conero propone invece due eventi, decisamente diversi tra loro. Uno è l’apertura della chiesa di Santa Maria di Portonovo (dalle ore 17 alle 19.30), con tanto di servizio continuato di visite guidate. L’altro è il quinto ‘Motoraduno del Conero’, organizzato dal Moto Club Ancona La Casetta. Nella non lontana Offagna oggi e domani è in programma la ‘Festa di Campagna’ del Consorzio Terroir Marche, che riunisce vari vignaioli che producono vini biologici. A partire dalle ore 15, nella Villa e nella Cantina Malacari, ci sarà la possibilità di fare degustazioni guidate e quella di partecipare a laboratori dedicati al vino. A completare il programma, musica, street food e convegni. Nel borgo, invece, come tutte le domeniche, dalle ore 11 alle 22 si potranno ammirare delle mostre artistiche, e anche di partecipare a laboratori per creare una propria opera da portarsi a casa. La rassegna ‘InCanto sulle Vie di Francesco’ oggi fa tappa a Fabriano. Alle ore 16 sotto il Loggiato di San Francesco si esibirà la Corale Brunella Maggiori di Jesi, che alle 17.15 concederà il bis nella chiesa di Santa Caterina insieme al Gruppo Corale Santa Cecilia. Alle 18.30 esibizione finale dei due cori e rinfresco per tutti.