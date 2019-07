Ancona, 1 luglio 2019 - Tragica escursione sui Sibillini, anconetano colto da malore nei pressi dei Laghi di Pilato. È successo nel primo pomeriggio di ieri quando l’uomo, Domenico Ceccarelli, 62enne residente nel capoluogo, ha avuto una crisi respiratoria improvvisa legata ad una problematica cardiocircolatoria con ogni probabilità. L’uomo era in compagnia di altre persone che hanno subito dato l’allarme per la richiesta di soccorsi. Purtroppo si è rivelato tutto inutile, nonostante la rapidità delle prime cure, dei massaggi rianimatori e la presa in carico da parte del personale medicalizzato dell’elicottero ‘Icaro’ del 118 delle Marche.

Le sue condizioni erano subito apparse disperate, il malessere era stato secco e profondo, tant’è che durante il volo in elicottero, dopo essere già andato in arresto cardiaco, il cuore dell’escursionista non ha più ripreso a battere. Da qui la decisione di atterrare al pronto soccorso dell’ospedale di Macerata, più vicino rispetto al punto di partenza e soprattutto rispetto all’obiettivo finale, ossia l’ospedale regionale Torrette di Ancona dove sarebbe stato portato in condizioni normali.

Purtroppo quando l’elicottero è atterrato per il povero Ceccarelli non c’era più nulla da fare ormai. Il personale medico del pronto soccorso di Macerata non è stato in grado di intervenire, visto che Ceccarelli era già deceduto. Proprio dall’ospedale del capoluogo maceratese, grazie ai contatti delle persone vicine alla vittima con cui avevano affrontato l’escursione domenicale in montagna, è stato possibile contattare la famiglia di Ceccarelli, in particolare una nipote che poi ha informato la moglie del 62enne immediatamente partita verso Macerata. Nonostante la giornata estiva, non troppo afosa e con tassi di umidità elevati, ma comunque calda, Ceccarelli aveva deciso di partecipare ad una delle tante escursioni che, soprattutto nei fine settimana, vengono organizzate con meta i suggestivi Laghi di Pilato. Siamo nella catena dei Sibillini versante ascolano, con partenza base della camminata, lunga ed impegnativa, da Montemonaco.

Domenico Ceccarelli, assieme agli altri, aveva iniziato l’ascesa nella seconda parte della mattinata e il malore lo ha colto dopo che aveva raggiunto l’obiettivo dell’escursione. Ora proprio alla famiglia di Ceccarelli toccherà il duro compito del riconoscimento e il resto delle pratiche burocratiche prima del trasporto della salma nel comune di residenza.