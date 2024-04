Domiciliari e braccialetto per il 45enne rapinatore

Tre rapine, pistola in pugno, di cui solo una riuscita, in appena mezz’ora: convalidato il fermo del 45enne salernitano arrestato dai carabinieri, il giudice ha disposto i domiciliari e la misura del braccialetto elettronico. Una misura particolarmente stringente in attesa del processo nel quale dovrà rispondere dei tre colpi di cui due tentati e uno messo a segno venerdì pomeriggio, assieme a un complice, 23nne originario del sud America ‘solo’ denunciato, rimasto però sempre fuori in auto ad attendere il rapinatore e dileguarsi in tutta velocità. Il 45enne, padre di tre figli e residente da tempo a Jesi era riuscito a farsi consegnare 700 euro alla farmacia Colle Paradiso e arraffare un pacchetto di sigarette dalla tabaccheria Novelli dove il titolare era riuscito a farlo desistere e metterlo in fuga, così come avvenuto poco prima al supermercato Coal di piazza Vesalio. Il 45enne beccato appena 24 ore dopo le tre rapine aveva indossato tre paia di pantaloni, altrettante maglie oltre ad una sorta di passamontagna e non è escluso che sabato stesse pianificando altri colpi da mettere a segno in zona.