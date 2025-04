Don Aldo Buonaiuto benedice l’ambulanza della Croce Azzurra

In occasione delle festività pasquali, don Aldo Buonaiuto ha benedetto la nuova ambulanza in dotazione alla Croce azzurra di Fabriano che sostituirà l’attuale nei servizi di emergenza 112. Un mezzo importante per garantire l’assistenza territoriale. Con l’occasione ha anche salutato ed incoraggiato i nuovi volontari appena diplomati nel 33esimo corso formativo appena concluso. "Grazie a tutti presenti e soprattutto alla disponibilità e alla dedizione dei nostri nuovi colleghi che presto indosseranno la divisa per affiancarci nel nostro servizio. Ora inizia il bello", dicono dalla Croce azzurra che non si ferma mai, con tantissime attività per grandi e bambini e il servizio sempre reso alla comunità fabrianese.