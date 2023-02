E’ morto don Claudio Merli: Ancona in lutto per il prete tutto cuore

Don Claudio Merli

Ancona, 7 febbraio 2023 – Carismatico, generoso, simpaticissimo. Capace di unire e crescere quei giovani che lo adoravano. Sempre pronto a spendere una parola buona per gli adulti, gli anziani, gli ammalati. Gli ultimi. Don Claudio Merli è stato vero parroco, sì. Ma è stato soprattutto un uomo di straordinaria umanità. Si è spento ieri mattina, mentre si trovava ricoverato alla Residenza Dorica. Era nella struttura da novembre 2022 quando, in seguito ad ictus che lo aveva colto al volante della sua auto, le condizioni non erano più migliorate.

Eppure non aveva perso la lucidità di parlare agli altri, al prossimo, nel rispetto dei valori cristiani e dei valori, più in generale, che segnano e insegnano nella vita. Nato a Tione, piccolo comune del Trentino, il 16 giugno 1941, dalla mamma austriaca Frida e papà Arturo, docente di lettere. Ad Ancona era arrivato per via del lavoro del padre, vincitore di un concorso da preside, e qui si era trasferito assieme alle cinque sorelle Paola, Wanna, Licia, Marinella ed Elisabetta.

Amava il capoluogo, ne conosceva ogni scorcio. Ci ha vissuto l’infanzia, gli anni del liceo e quelli del sacerdozio, cominciati con il seminario a Fano, fianco a fianco con il cardinale Edoardo Menichelli. Divenne sacerdote il 2 dicembre 1964, ordinato viceparroco di Numana fino al 1970. Poi, da parroco, gestì le chiese di Santa Maria Goretti a Falconara (fino al 1972) e, da vice, quella del Rosario. Una lunga esperienza e con tanti ruoli. Fu segretario per tre anni dell’arcivescovo Carlo Maccari, poi vice a Santa Maria di Loreto al Pozzetto. Dal 1979 al 1985 venne nominato cappellano del cimitero di Tavernelle, dal 1980 al 1985 fu parroco della parrocchia di Montacuto, accanto ai detenuti. Quindi Grancetta e Pietralacroce. Per arrivare a quelle realtà dove si stabilizzò: Palombina, nel 2003, e Collemarino, nel 2005. Dai due quartieri non si separò più fino al 2021.

Aveva un sorriso per tutti, un aiuto per chiunque bussasse a casa sua. Casa sua, la chiesa. Ai fedeli si rivolgeva con parole semplici, profonde. Omelie brevi, ma tali da colpire nel profondo. Come quella, che fece la storia, nei giorni successivi all’omicidio della bimba di cinque anni, Alessia, uccisa dal padre (poi assolto per vizio totale di mente) a Collemarino. Don Claudio, dall’altare, invitò le persone a "non giudicare".

Era leader della comunità, sempre in servizio anche se non in servizio. Ha insegnato religione a Sirolo, Falconara e Ancona. È stato un donatore dell’Avis e socio e autista della Croce Gialla. A Natale e Capodanno sempre in prima linea: "A me non pesa – diceva agli altri volontari -. Rimanete voi a casa assieme alle vostre famiglie". Una persona eccezionale, con la battuta pronta e di grande spirito. Che si trattasse di volare in Burkina Faso per una missione umanitaria o di viaggiare per l’Italia con piccoli e grandi scout non faceva differenza: c’era sempre.

Domani l’arcivescovo di Ancona-Osimo Angelo Spina officerà i funerali di don Claudio Merli alle 14.30 nella Cattedrale di San Ciriaco. Alle 21.15, invece, a Collemarino è stata organizzata una veglia di preghiera. Per un ultimo saluto a don Claudio, ma soltanto terreno: lui continuerà a vivere.