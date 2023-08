Don Costantini a rilento: protestano i genitori

I lavori di efficientamento sismico alla scuola del paese Don Mauro Costantini, non sono ancora ripartiti, dopo due anni e mezzo di stop. A detta del sindaco, Tommaso Borri, "il cantiere potrebbe ripartire dopo le ferie, a seguito della verifica e dell’approvazione da parte della giunta della variante di progetto". Ma nel frattempo tornano a protestare i genitori dei bambini che, per mancanza di spazi nella scuola di Borgo stazione, inizieranno l’anno scolastico all’ex Cag del paese che già ha ospitato due classi quinte lo scorso anno. Una soluzione temporanea che però rischia di diventare più lunga del previsto. Così, i genitori delle due classi prime che saranno sistemate all’ex Cag di via Capitini, nei giorni scorsi si sono mobilitati chiedendo incontri al sindaco Borri e inviando una lettera anche al prefetto Darco Pellos e all’ufficio scolastico regionale. Non solo perché alcuni genitori hanno anche studiato una soluzione alternativa con tanto di preventivi per sistemare a tempo di record altri locali, quelli dell’ex centro sociale (e prima scuola) di Sasso, così da consentire a tutti i bambini della primaria di andare a scuola nello stesso plesso. "Quella di via Capitini, due stanze in un condominio con vetrate al posto delle finestre e nessuno spazio per laboratori e attività ricreative, non è scuola", protestano i genitori.

Nella lettera al prefetto, i rappresentanti dei genitori della primaria don Mauro Costantini chiedono "un incontro urgente – scrivono - per chiarire lo stato in cui verte la scuola nel nostro Comune e il conseguente disagio che i nostri figli devono sopportare a causa della mancanza dei locali idonei non in regola con la normativa vigente allo svolgimento dell’attività scolastica. Ci troviamo costretti a rivolgerci a lei in quanto l’amministrazione comunale, nonostante sia a conoscenza di tutti i fatti e abbia in mano una proposta alternativa valutata sia dal tecnico comunale che dal Rspp come idonea, continua a temporeggiare e a rimandare la decisione sulla soluzione del problema".

"Quella di via Capitini è una soluzione temporanea – spiega il sindaco Tommaso Borri – perché se la ditta Ubaldi potrà riprendere presto i lavori, in 7-8 mesi potranno concludersi. Alcuni genitori sono arrabbiati ma quei locali sono stati giudicati idonei sia dalla dirigente scolastica che dall’ingegnere che si occupa della sicurezza oltrechè dal nostro ufficio tecnico. Visti i tempi, le lezioni inizieranno lì il 15 settembre. Stiamo anche valutando la soluzione dell’ex centro sociale, ma bisogna tener conto del bilancio di previsione e servirebbero almeno 25mila euro per sistemarli".

Sara Ferreri